Projektwoche in Büttgen Gesamtschüler besuchen Olympiasieger Udo Hempel

Im Zuge der Projektwoche an der Gesamtschule Büttgen haben Teilnehmer des Projektkurses „Kaarster Stadtgeschichte“ die einmalige Gelegenheit gehabt, einen Olympiasieger zu besuchen und ihn über seine Erlebnisse von den Olympischen Sommerspielen 1972 in München zu befragen: So waren die Schüler zu Gast bei Udo Hempel, der mit dem deutschen Bahnrad-Vierer Olympisches Gold gewann. „Wir wussten nicht, wohin die Reise geht, es war eine große Überraschung für uns“, erinnert sich Lukas Faßbender aus der Jahrgangsstufe 12 der Gesamtschule an den Besuch im August. „Wir haben gespannt seine Erzählungen darüber verfolgt, wie er seine Leidenschaft für den Radsport entdeckt und es bis zu den Olympischen Spielen geschafft hat“, so Faßbender weiter.