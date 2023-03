Neubau von Grundschule in Kaarst Einsparpotenzial bei Stakerseite - Turnhallenbau könnte sich verzögern

Warum sind die Kosten für den Neubau der Gemeinschaftsgrundschule Stakerseite so stark gestiegen? Sind nennenswerte Einsparungen möglich? Darum ging es am Dienstag in der gemeinsamen Sitzung des Betriebsausschusses und des Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses. Am 8. Februar hatte der Arbeitskreis Stakerseite getagt. Vor genau einem Jahr waren die Kosten mit 24,7 Millionen Euro beziffert worden, die aktuelle Kalkulation liegt bei 42,6 Millionen Euro. Die Gebäudewirtschaft Kaarst weiß, dass die Baupreise sich stark verteuert haben. Eine Art Plausibilitätskontrolle: In Erkrath wird derzeit eine Schule ähnlichen Ausmaßes geplant, die Kosten belaufen sich auf 5850 Euro pro Quadratmeter. Die Grundschule Stakerseite liegt bei 6000 Euro für den Quadratmeter. Im Erkrather Stadtrat habe man die gleichen Kopfschmerzen gehabt. Die Devise des dortigen Bürgermeisters: „Weitermachen, es wird immer teurer.“