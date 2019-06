Ausstellung in Kaarst : Menschenmassen als Lieblingsmotiv

Kaarst Bei einer Ausstellung im „ARTRaum Thielemann“ zeigt Künstler Gerhard Moritzen seine Werke.

Wer die Ausstellung an der Sperberstraße 25 betritt, wird von zwei mannshohen Skulpturen aus Holz in Empfang genommen. Am Ende dieses „Skulpturenpfades“ stehen wieder zwei Wächter aus Holz. Rund ein Dutzend Arbeiten und ein Motiv: Der Mensch. Bei Gerhard Moritzen unterscheiden sich die einzelnen Exponate auf vielfältige Weise. Die größten Unterschiede weisen die Oberflächen auf. Mitunter haben die Werkzeuge tiefe Spuren hinterlassen, bei anderen Objekten wirken die Oberflächen geradezu samtig – das liegt an der Behandlung des Holzes unter anderem mit Bienenwachs und Kaseinleim. Eines der Lieblingsthemen von Gerhard Moritz sind Menschenmassen in Bewegung, wie man sie im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen kennt. Menschen können für den 60-Jährigen auch auf der Flucht sein, wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz eilen. Es müssen nicht immer die Figuren so groß wie Menschen sein: Der Künstler, der in Flensburg eine Holzbildhauerlehre absolviert hatte und daran anschließend Bildhauerei in Berlin studierte, hat auch Menschen aus Holz so lang wie ein Finger geschaffen und zu Menschenströmen addiert.