Kaarst: Gerhard F. Schmitz überführt Einbrecher in eigener Lagerhalle

Kaarst Ein Kaarster Unternehmer hat auf seinem Firmensitz einen Einbrecher so lange festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der Täter ist der Polizei bereits bekannt.

Samstagvormittag, 10 Uhr. Gerhard F. Schmitz will noch etwas in der Lagerhalle erledigen, bevor er ins Wochenende geht. Seine Familie besitzt eine Baumschule in Kaarst. Als er die Halle betritt, ist der 30-Jährige geschockt: Sie ist komplett durchwühlt. „Ich habe mir sofort gedacht, dass das Einbrecher waren, und mich geärgert“, sagt Schmitz. Doch dann bemerkt er, dass sich in einem Raum über der Lagerhalle etwas regt. „Ich bin dann nach oben gegangen und habe einen Mann gesehen, den ich nicht kannte. Ich hab mir sofort gedacht, dass das der Einbrecher ist.“ Der Mann trägt Werkzeug in seinem Rucksack, das er aus der Lagerhalle entwendet hat.