Kaarster plant Touren am Rhein entlang Ein Fahrradanhänger als mobile Disco

Der Fahrradanhänger ist ein Prototyp, an dem der Fast-Rentner einige Kleinigkeiten verändert hat. Der Anhänger ist 98 Zentimeter breit und 198 Zentimeter hoch und passt gerade so in die Norm, damit er nicht angemeldet werden muss. Der Anhänger verfügt über eine Dachterrasse mit zwei Stühlen und einem Tisch, die über eine angebrachte Leiter erreichbar ist. Zudem verfügt der 80 Kilogramm schwere Anhänger über zwei Schlafplätzen im Inneren, die ebenso wie die Dachterrasse mit Kunstrasen ausgelegt sind. Ins „Schlafzimmer“ hat van der Linden ein echtes Bullauge eingebaut. Auch einen Hängestuhl oder eine Hängematte kann an eine Stange angebracht werden, damit es gemütlich ist. Sogar ein Surfbrett passt auf den Anhänger.