Gymnasium in Vorst Am GBG können Schüler ihren eigenen Roboter bauen

Am Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst haben interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 ein neues Unterrichtsfach: Robotik. Im Rahmen des Ganztags können Schülerinnen und Schüler der Unterstufe einen persönlichen Schwerpunkt wählen, beiwie spielsweise Tanz, Europa, Kunst, Naturwissenschaften – oder neuerdings Robotik. Sie bauen Roboter und programmieren sie anschließend an den Schul-iPads. So erlernen sie auf sehr konkrete Art Grundlagen aus Technik und Informatik. Möglich wurde dieses Projekt durch das „Science@School“-Förderprogramm der Bayer Foundation, welche herausragende Projekte in MINT-Fächern fördert (also Projekte in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). „Dass wir für eine Förderung ausgewählt und sogar als Top-Projekt klassifiziert wurden, freut mich sehr. Die Schülerinnen und Schüler sind sehr motiviert und es ist großartig zu sehen, wie sie eigene Ideen entwickeln und umsetzen“, erklärt Lehrerin Anja Müller.