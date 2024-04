„Generation Kriegskinder“ Kaarster schreibt Buch über sein Leben

Flesch, am 6. Mai 1936 in Düsseldorf geboren, erinnert sich in seiner ersten Episode an die Zeiten während des Zweiten Weltkrieges. Vor allem die Erinnerungen, die sein Vater ihm mitgegeben hat, haben ihn lange beschäftigt. „Mein Vater wurde an die Adria versetzt und hat dort einen Beindurchschuss erlitten. Er konnte damit nicht mehr kriechen und hat sich selbst den Rest abgeschnitten“, schildert Flesch. Er habe es ihm nur einmal erzählt, und das Trauma hat ihn immer weiter verfolgt, weil er „Mitleid mit meinem Vater hatte“. Doch nicht nur Erinnerungen an den Krieg sind in dem Buch festgehalten, auch sein Aufstieg vom gelernten Industriekaufmann in die Hauptbuchhaltung von WestLB wird beschrieben. Darunter mischen sich immer wieder traurige Erinnerungen von der Spielsucht seiner Ehefrau über ihre Demenz bis zu ihrem Tod im Jahr 2016. „Darüber zu schreiben, fiel mir nicht schwer, ich konnte mich ja acht Jahre darauf vorbereiten“, sagt Flesch.