Zwei Jahre nach Anschlag in Berlin: Kaarster singen für den Frieden

Kaarst Am Tag vor Heiligabend versammeln sich die Bürger auf dem Rathausplatz.

Der Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 hat ganz Deutschland schockiert. Ein Attentäter fuhr mit einem Lkw in eine Menschenmenge, es gab zwölf Tote und 55 Verletzte. Die Erinnerungen an diese schreckliche Tat kommt in diesen Tagen wieder hoch.

So auch bei Wolfgang Weber und Dieter Böttcher. Die beiden Kaarster Kantoren haben nur wenige Tage nach dem Anschlag in Berlin zum ersten Friedenssingen auf dem Rathausplatz gerufen. Die Idee war es, dem Wunsch nach Frieden eine Stimme zu geben. „Eine Stimme? Nein, viele Stimmen, Ihre Stimmen“, sagt Wolfgang Weber. So war die Idee zum „Singen für den Frieden bei uns und in der Welt“ geboren. Am kommenden Sonntag ab 18 Uhr findet die Veranstaltung zum dritten Mal statt. Und wer in den vergangenen Jahren dort war, war begeistert. Der Rathausplatz füllte sich von Minute zu Minute immer mehr, die Menschen kamen, um gemeinsam für den Frieden zu singen. „Es ist ein stimmungsvoller Abend, der sich wachsender Beliebtheit und Resonanz erfreut: letztes Jahr fanden sich rund 400 Sänger auf dem Rathausplatz ein“, so Weber. Im ersten Jahr waren „nur“ 50 Bürger da, 2017 kamen schon achtmal so viele Menschen.