Auftritt in Pfarrkirche in Holzbüttgen Gelungenes Herstkonzert der „Capella Vocale“

Begleitet wurden die Sänger von Natalia Vetrova am Orgelpositiv. Anschließend gab die Pianistin die Klavierbearbeitung des Largo aus der Eröffnungszene der Oper „Xerxes“ von Georg Friedrich Händel (1685-1759) sehr gefühlvoll wieder. Mit der Kantate „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) brachte die „Capella Vocale“ eines der bekanntesten Werke der Romantik zu Gehör. Mendelssohn Bartholdy vertonte im Alter von 21 Jahren den von Martin Luther übersetzten Psalm 130 in fünf Sätzen, vier in Moll und einer in Dur gesetzt. Die Orgelbegleitung für den zweiten Satz erschien Wolfgang Pelzer authentischer als die mit Orchester. Die übrigen Sätze wurden à capella gesungen. In dieser Königsklasse des Chorgesangs entfaltete die „Capella Voacale“ ihre ganze Stärke – das gilt besonders auch für den Solopart von Dirk Hörsken.