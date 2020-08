Corona-Pause beendet : Gelungener Konzertauftakt nach Corona

Kaarst Das Duisburger Mercator-Ensemble beendete die musikalische Zwangspause in Sankt Martinus. Rund 40 Zuhörer waren in die katholische Kirche gekommen und lauschten den Klängen des Streich-Quartetts.

Das erste Konzert in Sankt Martinus nach der coronabedingten Zwangspause war ein stimmungsvoller Auftakt mit Trostcharakter: Das vierköpfige Duisburger Mercator-Ensemble musizierte gemeinsam mit Kantorin Annika Monz an der Orgel respektive Cembalo und Gisela Hellrung, Solo-Oboeistin der Düsseldorfer Symphoniker. Gisela Hellrung und Annika Monz eröffneten den Nachmittag mit den weltberühmten Klängen der „Cantilene“ aus der Orgelsonate Nummer 11 von Josef Gabriel Rheinberger. Die gefühlvolle Umsetzung schuf den passenden Auftakt für das einstündige Hörvergnügen.

In seiner anschließenden Begrüßung wies Roman Friedrich als neuer Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Kirchenmusik an Sankt Martinus als Veranstalter darauf hin, dass das Ganze eigentlich schon im März stattfinden sollte – aber alle Planungen für 2020 mussten zunächst abgesagt werden. Umso größer war seine Freude über das Konzert, das unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln in der weitläufigen Sankt Martinus Kirche anstatt in der wesentlich kleineren Alt Sankt Martin Kirche stattfand.