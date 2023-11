Martinszug in Büttgen Gelungene Premiere für neuen Vorstand des Martinsvereins

Im Juni hat der Martinsverein Büttgen einen neuen Vorstand gewählt, nun gab es die erste große Bewährungsprobe für die Vorsitzende Desireé Brodka und ihre Kolleginnen: Am vergangenen Freitag stand der Höhepunkt des Jahres an, der Martinszug durch den Ort. „Es war wunderschön, es hat alles funktioniert“, fasst Brodka den Abend zusammen. Zwar haben einige Menschen ihre Martinstüten nicht abgeholt, die übrig gebliebenen Weckmänner wurden dann spontan an die Helfer verteilt, die restlichen Süßigkeiten an die Tafel gespendet. Der neue Vorstand brachte auch neue Ideen mit in das Martinsfest ein. So wurden die Helfer für die Haussammlung über eine Online-Maske auf die einzelnen Straßen verteilt, die 1200 Tüten bereits am Abend vor dem Martinszug gepackt. Dabei wurde ein neuer Rekord aufgestellt: In nicht einmal einer Stunde waren alle 1200 Tüten fertig gepackt. Und auch beim Inhalt der Tüten hat sich der neue Vorstand etwas Neues ausgedacht: „Wir haben in einen Legami-Stift investiert, das sind löschbare Gelstifte. Das kam bei den Kindern sehr gut an“, sagt Desiree Brodka.