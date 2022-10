NEWS-89.4-Show in Kaarst : Gelungener Mix aus Kleinkunst

Ill-Young Kim wurde mit großem Applaus im Einstein-Forum begrüßt. Foto: F3k-Foto Foto: F3k-Foto 22

Kaarst Die Mixed-Show von NE-WS 89.4 im Einstein-Forum war sehenswert. Dafür sorgten mehrere Kleinkünstler, die unterschiedliche Programme und verschiedenen Humor bewiesen.

Die Mixed-Shows waren schon vor Corona nie ausverkauft. Das war jetzt auch wieder so. Das ist nicht so ganz nachvollziehbar. Diesmal war die Mischung der einzelnen Genres und der einzelnen Charaktere auf der Bühne besonders gut gelungen. Es durfte gelacht werden, und das allein ist in diesen Zeiten schon den Eintritt wert.

Die „NE-WS 89.4“-Mixed-Show startete mit Ill-Young Kim, dem Südkoreaner unter den Kleinkünstlern. „Ach Gott, hört doch auf“: Der Begrüßungsapplaus war groß und – das sollte sich bald herausstellen – vollauf gerechtfertigt. Der Kleinkünstler spielte mit Vorurteilen, mit denen er und seine koreanischen Landsleute zu kämpfen haben. „Die Stimmung ist hier wie auf einem Nordkoreanischen Parteitag“, lästerte Ill-Young Kim, der auf die Pandemie einging: „Da herrschten bei mir zu Hause Zustände mit in einem nordkoreanischen Arbeitslager. Ich habe so laut mit meinen Kindern gebrüllt, dass sogar die Nachbarskinder ihre Hausaufgaben gemacht haben.“ James Bond bald in süß-saurer Mission? Warum nicht, Ill-Young Kim kann sich sehr gut vorstellen, dass der nächste James Bond ein Asiate ist.

John Doyle ist kein Koreaner, sondern US-Amerikaner. Er lebt in Köln und punktete jetzt wieder mit seinem sehr speziellen, subtilen Humor. Wer Lust auf mehr bekommen hat: Am 5. November wird der 59-Jährige in Kaarst sein Soloprogramm präsentieren. Wer sich eine Eintrittskarte kauft, dürfte nichts verkehrt machen.

Sascha Thamm hatte einige seiner Kurzgeschichten mitgebracht, Geschichten wie „Die Olympischen Zwiebelringe“ oder „Plüschtiger und Paradiesäpfel“. Die Frage, ob eine Lesung in ein Comedy-Programm passt, stellte sich gar nicht erst – es passte perfekt. Was begeisterte: Die überschäumende Fantasie von Sascha Thamm. Und sein spezieller Humor. Dazu eine Kostprobe: „Sind Sie mit dem Auto da?“, fragte der Apotheker. „Wie groß ist die Tube denn?“, wollte die Kundin wissen.