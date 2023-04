Menschliche Überreste in Kaarst gefunden Knochen stammen von vermisstem Meerbuscher

Nachdem ein Jäger am Karfreitag in einem Sumpfgebiet an der Broicherseite in Kaarst Knochen gefunden hatte, steht nun die Herkunft fest: Sie stammen von einem seit elf Jahren vermissten Meerbuscher. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie eine Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ermittelten nach dem grausigen Fund an Karfreitag, da ein Gewaltverbrechen zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein Jäger hatte gegen 12.30 Uhr in einem Wald- und Sumpfgebiet an der Broicherseite in Kaarst Knochen gefunden und die Polizei informiert.