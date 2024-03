SPD-Veranstaltung „Wohnen darf kein Luxus sein“ Geförderte Wohnungen in Kaarst sinken bis 2035 um 50 Prozent

In Kaarst fehlt dieser öffentlich geförderte Wohnraum aktuell, wie Ulrike Bruckner-Kindsmüller erklärt. „Eine bezahlbare Wohnung in Kaarst zu finden, ist fast schon ein Meisterstück“, sagte sie. Rainer Matheisen von der NRW.Bank wagte einen Blick in die Zukunft: Demnach werden die öffentlich geförderten Wohnungen in Kaarst bis 2035 um rund 50 Prozent auf dann nur noch 200 zurückgehen. „Es laufen viele Bindungen aus, deshalb gehen die Zahlen nach unten, wenn keine neuen geförderten Wohnungen gebaut werden“, so Matheisen. Doch es gibt Hoffnung: Die neu gegründete GenossenschaftKommunale Wohnraumversorgung e.G.“ wird auf zwei Grundstücken im Stadtgebiet bauen und dabei einen Teil geförderten Wohnraum entstehen lassen.