Kostenpflichtiger Inhalt: Nordkanal in Kaarst : Gefällte Bäume werden nicht nachgepflanzt

Ein Blick von der Holzbrücke an der Haltestelle Ikea-Kaarst auf den Nordkanal. Dort stehen Baumfällungen an. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Zwischen der Feuerwache an der Erftstraße und der Auffahrt zur Autobahn 57 Richtung Köln müssen in den nächsten Wochen 53 Bäume gefällt werden, bei weiteren rund 200 stehen Pflegemaßnahmen an. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.