Kaarster Ordnungsamt ist „sensibilisiert“ Gefährliche Böllerei von Jugendlichen in der Stadtmitte

Ein User beschreibt die Gruppe wie folgt: Es sollen sieben Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren sein, die nachmittags gegen 16 Uhr am Neumarkt Leuchtraketen vor der Treppe am Papalapub gezündet haben sollen. Dabei sollen sie sich mit dem Handy gefilmt und gescherzt haben, wie der User schreibt. Er wollte sich ihnen nähern, um sie anzusprechen, doch die Gruppe entfernte sich daraufhin Richtung La-Madeleine-Allee und verschwand. Ein anderer User habe die Gruppe Silvester an gleicher Stelle gesehen, da haben sie offenbar auch Böller geworfen, ohne Rücksicht auf Fußgänger oder Tiere zu nehmen. Auch während des Weihnachtsmarktes „Sternstunden“ auf dem Neumarkt soll es einen Vorfall gegeben haben. Am dritten Adventswochenende soll die Gruppe vom Parkdeck einen Böller in die Menschenmenge geworfen haben, ein Kinderwagen, ein kleiner Hund und sechs Erwachsene sollen dies „mit voller Wucht abbekommen haben“, heißt es. „Wenn so ein Böller in den Kinderwagen gefallen wäre, möchte ich nicht drüber nachdenken“, schreibt die Userin. Eine weitere Userin berichtet davon, dass ihr Sohn von einem Böller am Fuß getroffen wurde und er sich dabei eine große Brandwunde zugezogen habe.