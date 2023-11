Volkstrauertag in Büttgen Gedenken an die Toten und Hoffnung auf Frieden

Sie ist längst schon Tradition, die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in der Friedhofskapelle in Büttgen. Leider waren am Sonntag nicht alle Plätze besetzt. Rund ein Dutzend Fahnen verstärkten die festliche Stimmung ebenso wie der Gesang von Désirée Brodka, die Schuberts „Ave Maria“ und Leonard Cohens Halleluja singen sollte. Matthias Gau von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Büttgen erinnerte an die „beispiellose Barbarei“ im Ersten und Zweiten Weltkrieg mit 60 bis 70 Millionen Toten und an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge: Er betreut sage und schreibe 832 Friedhöfe, auf denen 2,8 Millionen Kriegstote ihre letzte Ruhestätte fanden.