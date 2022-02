Serie Wegekreuze und Bildstöcke in Kaarst : Gedenkkreuz für gefallene Soldaten

Kaarst Über das genaue Datum des Kreuzes an der Lauvenburg gibt es unterschiedliche Informationen. Was hat Josef Johnen, der sich ausgiebig mit der Geschichte der Wegekreuze beschäftigt hat, herausgefunden?

An der Einfahrt zum Gestüt Lauvenburg nördlich der Autobahn 52 an der Broicherseite steht unter drei Lindenbäumen seit mehr als 200 Jahren ein steinernes Hochkreuz mit zwei fast gleichgroßen, waagerechten Querbalken im oberen Bereich, einer kleinen Nische und dem Korpus. Zur Geschichte des Kreuzes gibt es unterschiedliche Angaben. Das Kreuz an der Lauvenburg wird oft als „Russenkreuz“ bezeichnet.

Die Bezeichnung „Lothrisches Hochkreuz“ sei demnach korrekter, meint Johnen. Die Zierung der beiden Querbalken weise darauf hin – auch wenn die Balken unterschiedlich lang sind. Auch die gerade und glatte Linienführung sei ein Merkmal der Lothringer-Kreuze. Zur Entstehung des Kreuzes gibt es unterschiedliche Angaben. Zum Einen könnte es um die Zeit 1813 bis 1815 von durchziehenden russischen Soldaten errichtet worden sein. In dieser Zeit hatten die Freiheitskriege gegen den französischen Kaiser Napoleon Bonaparte stattgefunden. Allerdings, so erklärt Johnen, deute einiges darauf hin, dass das Kreuz aus der Zeit um 1758 stammt. Demnach könnte es ebenfalls von Soldaten aufgestellt worden sein, die in Zeiten des Siebenjährigen Krieges durch den Niederrhein zogen und bei der Schlacht an der Hückelsmay zwischen Kemper Heide und Krefeld kämpften. Schilderungen zum Schlachtverlauf und Rückzug würden diese These belegen: Französische Truppen waren in Krefeld-Fischeln stationiert und traten über Osterath und Neuss den Rückzug an. Bis 1763 war Neuss von Franzosen besetzt, die ihr Winterquartier in den umliegenden Dörfern aufschlugen.