Ausstellung von GBG-Schülern in Kaarst Klares Bekenntnis zu Europa

Die jungen Künstler, erkennbar an blauen Europa-Ansteckern, erläuterten den Besuchern stolz ihre Arbeiten: Hanna kreierte eine Weltkugel, die in einer Hand ruht – das Fundament der Installation bildet die europäische Flagge: „Die Zukunft von Europa liegt in unserer Hand! Für sie müssen wir uns einsetzen“, sagte sie. Die Gestaltung erfolgte mittels Ton, Styropor und der Modelliermasse Fimo. Jonas entwarf einen Becher in den Europafarben blau und gelb und hatte Fähnchen hineingesteckt, auf denen in allen europäischen Sprachen die Wörter „Hallo“ und „Tschüss“ zu lesen waren. Kai dagegen konstruierte ein Leporello mit dem Titel „La Mercè“: Das ist ein jährliches Festival der Stadt Barcelona. Dazu hatte er zahlreiche Informationen über dieses Fest als Symbol für Frieden und Freiheit zusammengetragen. Aleyna und Hanna schufen einen Regenbogen, auf dem sich Vögel niederließen: Frieden als Auflösung von Grenzen. Die Ausstellung ist noch bis zum 17. Mai in der Rathausgalerie zu sehen.