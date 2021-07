Kein Vertrauen in Politik : Kaarster Gastronomen in Sorge vor nächstem Lockdown

Kaarst Den Betrieben macht nicht nur die Personalknappheit zu schaffen, sondern auch der sorgenvolle Blick auf den kommenden Herbst. Doch es gibt auch Hoffnung.

Über fehlenden Zulauf können sich die Kaarster Gastronomen in diesen Wochen nicht beklagen. Viele Terrassen sind voll, die Tische reserviert. Doch nach den Monaten des Stillstands gibt es einige Rest-Sorgen, die den Verantwortlichen zu schaffen machen. „Es herrscht akuter Personalmangel“, sagt Michael Schreinermacher, Vorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst-Mitte (ISG), der zwei gastronomische Betriebe in Kaarst führt. Viele Mitarbeiter hätten sich während des Lockdowns einen neuen Job gesucht, das neue Personal – wenn es denn welches gibt – müsse zunächst eingearbeitet werden. Auch die nötigen Waren, um den Normalbetrieb zu gewährleisten, bräuchten Vorlaufzeit. „Wir mussten von 0 auf 100 starten“, sagt Schreinermacher. Hinzu kämen die verspäteten Zahlungen der Hilsgelder sowie die Ungewissheit in Bezug auf die Delta-Variante. Als mahnendes Beispiel nennt er die Niederlanden, wo die Infektionszahlen erneut in die Höhe geschnellt sind. Für ihn steht fest: „Das ist eine Zeit, die es so noch nicht gab.“