Inhaber verkauft „Lu.St“ : Sürder verkauft Büttgener Steakhaus an Duisburger Gastronom

Sürder verkauft Büttgener Steakhaus an Duisburger Gastronom

Steven Sürder hat das Steakhaus „Lu.St“ in Büttgen verkauft. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Vor rund einem Jahr ist in Büttgen das Steakhaus „Lu.St“ eröffnet worden, nun hat Inhaber Steven Sürder den Laden wieder verkauft. Dies habe rein strategische Gründe.

Übernommen hat das Steakhaus ein Gastronom aus Duisburg , der laut Sürder auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen kann. Das Restaurant werde als Steakhaus weitergeführt. Der neue Inhaber habe das Inventar und die Mitarbeiter übernommen, nur der Name wurde geändert. Seit dem 30. Juli heißt es nun „Büttgen – Steakhaus und Restaurant“. In Wevelinghoven gibt es ein weiteres „Lu.St“, wo Sürder als Franchise-Geber ebenfalls mitmischt.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Inzidenz bei 251,3 : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Bus und Bahn in Duisburg

Bus und Bahn in Duisburg : „Signifikanter Erfolg“: DVG verkauft knapp 190.000 Neun-Euro-Tickets

Seinen zweiten gastronomischen Betrieb in Büttgen behält der Unternehmer dagegen. Und für den „Radlstadl“ im Sportforum gibt es große Pläne. „Wir werden bald Platz eins und zwei der deutschen Charts bei uns haben“, sagt Sürder. Am 21. Oktober kommt DJ Robin mit seinem Nummer-1-Hit „Layla“, rund vier Wochen vorher sind die „Zipfelbuben“ mit dem neuen Ballermann-Hit „Olivia“ zu Gast im „Radlstadl“. Und diese haben eine besondere Beziehung zu der Lokalität: Bei der Eröffnung des „Radlstadl“ zu Karneval spielte die Band laut Sürder erstmals den Song „Olivia“ und wollte gleichzeitig auch das Video drehen. Doch am Ende wurde kein richtiges Video aufgenommen, der Song ist lediglich mit Bildern unterlegt – die alle im „Radlstadl“ aufgenommen wurden.