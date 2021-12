Kunden in Kaarst betroffen : Gas-Discounter stellt Lieferungen rückwirkend ein

Gas.de hat bekannt gegeben, nicht mehr liefern zu können (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Kaarst Das in Kaarst ansässige Unternehmen gas.de Versorgungsgesellschaft hat seine Gaslieferungen mit Ablauf des 2. Dezembers eingestellt. Als Grund gab die Firma eine „nie dagewesene Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen“ an.

Das geht as einer Mail an einen Kunden hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Zuletzt habe sich der Gaspreis für Lieferungen in der kommenden Winterzeit in der Spitze um mehr als 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Dies sei nicht vorauszusehen gewesen.

Auf Anfrage erklärte das Unternehmen, nicht insolvent zu sein. Über die Anzahl der betroffenen Gaskunden machte es keine Angaben. Nach Angaben des WDR sollen rund eine Million Kunden von dem Lieferstopp betroffen sein. Das Unternehmen kündigte unter der Überschrift „Beendigung von Erdgaslieferverträgen“ eine „sachgerechte“ Abwicklung der Kundenbeziehungen an. „So werden wir im Rahmen der Endabrechnung Ihnen zustehende Guthaben sowie auch Neukundenboni an Sie auszahlen“, hieß es. Dies solle binnen sechs Wochen nach Liefereinstellung geschehen.