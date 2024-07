Kultur in Kaarst Galerietheater Zons feiert Premiere in Büttgen

Die Spieltermine sind am Samstag, 17. August, 19 Uhr, und Sonntag, 18. August, um 15 Uhr. Der Eintritt kostet jeweils 16 Euro. Der Kartenvorverkauf findet statt im Buchladen „Seitenreich“ (Rathausplatz 11-13 Büttgen) und in Werners Shop bei Frank Optendrenk am Rathausplatz 3 in Büttgen. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich unter der Rufnummer 02131561033. Die Abholung der Tickets findet dann nach Absprache statt.