Kunst in Kaarst Galerie Splettstößer beendet Sommerpause

Die 46-Jährige reizt der Grenzbereich zwischen Skulptur und Architektur. Rigips und Passepartout-Karton sind zwei sehr gegensätzliche Materialien: Der Karton trägt zur Veredelung eines Bildes bei, Rigips, wie es im Trockenbau verwendet wird, ist in der Regel nach Abschluss der Baumaßnahme unsichtbar. Karina Pauls hatte über die Raumthematik promoviert; das Thema rückte im vergangenen Jahr mit der Restaurierung eines über 100 Jahre alten Hauses erneut in ihren Fokus, was fast alle ihre Werke, die in der Kaarster Galerie zu sehen sind, geprägt hat.