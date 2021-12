Ausstellung in Kaarst : Galerie stellt „Kleine Formate“ aus

Kaarst Die Künstler Michael Falkenstein und Hans-Jürgen Söffker stehen bei der Ausstellung in der Galerie Splettstößer an der Rathausstraße im Mittelpunkt.

Während Falkenstein schon mehrere Ausstellungen in der Galerie hatte, ist Söffker zum ersten Mal vertreten. Falkenstein zeigt unter anderem einen Druck von Wasserfällen in Mexiko. Die Strukturen sind ihm wichtig, das Motiv, schäumendes Wasser, kommt so auf faszinierende Weise zum Ausdruck. Weniger typisch für den Düsseldorfer Künstler, der seine Galerie in Neuss hat, sind Porträts. Davon sind jetzt einige zu sehen, unter anderem das von Hans Jürgen Söffker.