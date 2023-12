Gruppenausstellung in Kaarst Galerie Fries zeigt Werke nun auf drei Etagen

Das klappt schon eher mit den Werken von Jordi Soler. Der Künstler wurde 1974 in Barcelona geboren, wo er später Kunst studierte. In Kaarst sind vor allem Bilder aus der Serie „Hic et nunc“ (hier und jetzt) zu sehen. Was auffällt und betört: Die Bilder halten den Moment fest, wobei ein Protagonist in einem Gegenstand Platz findet und von dort agiert. Der Mann in einer Transportkiste mit Rollen spielt Trompete, ein Sprayer agiert von einem Pappkarton aus. Was auffällt ist die überragende Malkunst. Jordi Soler malt so realistisch, dass man glaubt, vor einer Fotografie zu stehen. Das Spiel mit Licht und Schatten beherrscht er perfekt. Echte Meisterwerke sind die Bilder, bei denen die Farbe Schwarz dominiert.