Idee von Kaarster Fraktion FGW will Weihnachtsbäume gegen Klimawandel

In der Antragsbegründung heißt es, dass ein verkaufsbereiter Weihnachtsbaum binnen eines Jahres rund vier Kilogramm CO 2 aufnimmt. Allein während der ersten zehn Jahre betrage die Aufnahme von CO 2 18 Kilogramm. „Auf einem Hektar mit Weihnachtsbäumen werden jedes Jahr 3,3 Tonnen Kohlenstoff oder 12,2 Tonnen CO 2 gebunden. Worauf warten wir noch? Das nächste Weihnachtsfest sollte in diesem Sinne genutzt werden“, heißt es weiter.