Kaarster Ratsfraktion FWG will Verkauf von Totholz prüfen lassen

Als Beispiel führt die FWG einen Sachverhalt aus der Nachbarstadt Neuss an. Dort werden nach Angaben der Fraktion bereits Tothälzer gesammelt und an die Bevölkerung verkauft. Derzeit sollen in der Quirinusstadt rund 40 Festmeter Holz zum Verkauf angeboten werden. „Die Nachfrage der Menschen nach diesem Holz ist sehr groß“, heißt es in dem Antrag. Über Totholz in Kaarster Waldflächen und eine Sammlung von Totholz im Nordkanal sollte die Zahl von 40 Festmetern Holz als verkaufbares Angebot deutlich übertroffen werden können, heißt es weiter. Außerdem werde der Nordkanal nicht weiter durch Totholz in seiner Funktion als Vorfluter beeinträchtigt und das durch natürliche Zersetzung freigesetzte Kohlenstoffdioxid werde zwar bei der Verbrennung freigesetzt, bringe aber im Gegenzug für den Nutzer „wenigstens nachhaltige Wärmeenergie“, schreibt die FWG Kaarst.