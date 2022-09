Antrag für den Stadtrat gestellt : FWG Kaarst will Task Force für Bioenergie einführen

Kaarst Die Fraktion FWG Kaarst hat für den Stadtrat einen Antrag gestellt, in dem sie die Einrichtung einer Task Force zur Implementierung von Bioenergie in der Stadt fordert. Der Einsatz von biologischen Abfallstoffen und nachwachsenden Rohstoffen sei schließlich ressourcenschonend.

Dass Josef Karis ein Verfechter von biologischer Energie ist, ist spätestens seit seinem Vorstoß zum Bau einer Biogasanlage vor einigen Jahren bekannt. Nun bringt Karis das Thema gemeinsam mit Sandra Pauen erneut ins Gespräch. Die Fraktion FWG Kaarst hat für den Stadtrat einen Antrag gestellt, in dem sie die Einrichtung einer Task Force zur Implementierung von Bioenergie in der Stadt fordert. Die Aufgabe dieser Task Force soll es sein, „unterschiedliche Akteurskonstellationen, Finanzierungskonzepte, verwendete Rohstoffe und Anlagentypen zu sondieren und auf die Anwendung in der Stadt Kaarst zu prüfen“, wie es in dem Antrag heißt.