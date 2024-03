Fraktion im Kaarster Stadtrat FWG verteidigt Antrags-Flut zu Biogas

Es ist schon fast ein „Running Gag“ in den Sitzungen des Kaarster Stadtrates: Die FWG und ihr Biogas. Kaum eine Ratssitzung vergeht ohne zumindest eine Anfrage der Fraktion zu diesem Thema. Und es sind oftmals die gleichen Anfragen, nur die Stadt, in der bereits eine Biogas-Anlage steht, ist immer eine andere. Während Jan Günther (FDP) in der jüngsten Ratssitzung nachfragte, ob man nicht gebündelt über die Anträge beschließen könne, erklärt der FWG-Fraktionsvorsitzende Josef Karis gegenüber unserer Redaktion, dass es nicht immer der gleiche Antrag sei und er weiterhin jeden Monat einen neuen Antrag stellen werde. Karis kämpft seit 30 Jahren für die Errichtung einer Biogas-Anlage auf Kaarster Stadtgebiet. „Es ist jedes Mal eine andere Anfrage zu einer anderen Stadt. Irgendein Konzept wird doch wohl auf uns passen“, verteidigte Karis seine monatlichen Anträge in der jüngsten Ratssitzung.