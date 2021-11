Antrag für den Haushalt 2022 : FWG Kaarst will die Kita-Gebühren abschaffen

Die FWG Kaarst und die SPD plädieren für die Abschaffung der Kita-Gebühren in Kaarst. Das würde auch die Kinder der Kita an der Büdericher Straße betreffen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Kaarst Beantragt wird die Abschaffung der Kita-Gebühren in drei gleich großen Schritten. Auch die SPD geht in die gleiche Richtung und möchte die Kita-Gebühren schrittweise senken.

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Wie in den vergangenen Jahren fordert die Fraktion FWG Kaarst auch für den kommenden Haushalt, die Kita-Gebühren abzuschaffen. In drei gleich großen Schritten sollen die Elternbeiträge für alle Kinder jeden Alters für alle Einkommensgruppen jeweils zum 1. Januar der Jahre 2022, 2023 und 2024 auf Null gesetzt werden. Ziel, so schreibt es die FWG in einem entsprechenden Antrag, ist eine Beitragsfreiheit für alle Kinder bis zum Schuleintritt ab dem 1. Januar 2024.