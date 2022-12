FWG Kaarst bleibt am Ball FWG lässt bei Biogasanlage nicht locker

Kaarst · Die FWG will prüfen lassen, ob und wo eine Biogasanlage in Kaarst umsetzbar ist. Der Antrag wurde nicht sofort abgelehnt – immerhin ein Teilerfolg für Josef Karis und Co.

17.12.2022, 04:50 Uhr

Geht es nach der FWG, steht bald in Kaarst eine Biogasanlage. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Rudolf Barnholt