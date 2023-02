Prüfantrag der Kaarster FWG FWG fragt nach Trinkwasserverunreinigung bei Schützenfest

Die Fraktion FWG hat einen Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am 2. März setzen lassen, in dem sie die Verwaltung bittet zu prüfen, warum es im vergangenen Jahr beim Schützenfest in Holzbüttgen zu Verunreinigungen des Trinkwassers gekommen ist – und ob in diesem Zusammenhang zu irgendeinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Bevölkerung bestanden hat. Zudem will die Fraktion wissen, wie groß das Ausmaß der Verunreinigungen war und ob diese nicht auf den Wasserübergabepunkt begrenzt waren. Auch fragt die FWG danach, wie viele Tage vor einem Volksfest die Wasserqualität geprüft wird und wer diese Prüfungen vornimmt. Ferner fragt die Fraktion nach den Vorkommnissen in Holzbüttgen, ob die Wasserqualität früher geprüft werde, um gegebenenfalls Ausweichmöglichkeiten zur Wasserversorgung nutzen zu können.