Bäume in Kaarst : FWG-Die Linke fordert zeitnahe Ersatzpflanzungen

Kaarst Die Fraktion FWG Kaarst-Die Linke fordert in einem Antrag für den nächsten Mobilitäts-, Umwelt-, Klima und Landwirtschaftsausschuss am 27. April, dass die Stadt Kaarst Ersatzpflanzungen bei der Fällung städtischer Bäume vornimmt und die Baumpflanzsatzung ändert.

Im Kaarster Stadtgebiet sind zuletzt an verschiedenen Stellen Bäume gefällt worden. So beispielsweise an der Rathausstraße und am Dreeskamp. In beiden Fällen waren die Baumfällungen allerdings nötig, weil sowohl an der Sankt-Martinus-Kirche als auch am Dreeskamp etwas Neues entstehen soll, für das die Bäume im Weg stehen würden: Der gesamte Kirchplatz soll im Zuge des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes umgestaltet werden, am Dreeskamp wird ein neues Seniorenquartier gebaut. Die Fraktion FWG Kaarst-Die Linke fordert nun in einem Antrag an den Mobilitäts-, Umwelt-, Klima und Landwirtschaftsausschuss am 27. April, dass die Stadt Kaarst Ersatzpflanzungen bei der Fällung städtischer Bäume vornimmt und die Baumpflanzsatzung ändert.