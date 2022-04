Mobilitätskonzept in Kaarst : Fußgängerkonzept soll im September beschlossen werden

Kaarst Erste Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes werden bereits umgesetzt. Für das Fußgänger- und Individualverkehrkonzept gibt es bereits Pläne.

In der jüngsten Ratssitzung am 7. April ist das Teilkonzept Radverkehr des Mobilitätskonzeptes der Stadt Kaarst endgültig verabschiedet worden. Nach der Ablehnung des Bürgerentscheids zum Radverkehr kann die Umsetzung der Maßnahmen nun beginnen. Erste Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr realisiert werden. Darunter fallen etwa weitere Rotmarkierungen von Radwegen und das Neuordnen von Parkmöglichkeiten in mehreren Straßen. Für weitere Sofortmaßnahmen soll ab dem kommenden Jahr ein Pauschalbetrag von 50.000 Euro bereitgestellt werden. Für aufwendigere Maßnahmen sollen die Planungen beginnen, die entsprechenden finanziellen Mittel werden anschließend bereitgestellt. Bis 2030 sollen alle Maßnahmen des Konzepts weitestgehend umgesetzt werden.