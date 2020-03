Einsatz in Kaarst : Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt

Einsatz in Kaarst

Am Dienstagnachmittag erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Kaarst schwere Verletzungen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 15:10 Uhr hatte eine Autofahrerin beabsichtigt, von der Straße "Am Maubishof" in die "Alte Heerstraße" abzubiegen. Dabei stieß sie, nach ersten Erkenntnissen der Polizei, mit einer 68-jährigen Kaarsterin zusammen, die die "Alte Heerstraße" zu Fuß überqueren wollte. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.