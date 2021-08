Unfall in Kaarst : Fußgängerin und Hund angefahren – beide in Klinik eingeliefert

Kaarst Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, schwer verletzt worden.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 54-jährige Frau wurde von einem linksabbiegenden Auto erfasst, als sie mit ihrem Vierbeiner die Friedensstraße in Kaarst überqueren wollte. Die Frau erlitt schwere Verletzungen beim Sturz auf die Straße. Die beteiligte Autofahrerin betreute sie und den verletzten Hund bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Verletzungen der Fußgängerin machten eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig. Den verletzten Hund transportierte die Feuerwehr in eine Tierklinik. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.