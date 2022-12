Gastronomie in Kaarst Fußball-WM für Gastronomen ein Reinfall

Auch Steven Sürder erklärt: „Die WM hat uns gar nichts gebracht. Es war so, als habe es gar keine WM gegeben.“ Der Inhaber des „Radlstadl“ in Büttgen glaubt, dass die deutsche Mannschaft das Turnier zu sehr auf die politische Ebene gebracht hat. Generell liefe das Weihnachtsgeschäft für die Gastronomie nicht so gut, so Sürder. „Alles ist teurer geworden, die Leute verzichten zuerst auf Luxus“, sagt er. Im „Radlstadl“ wird es 2023 Änderungen geben: Die Speisekarte wird leicht verändert und es gibt spezielle Themenabende. Donnerstags beispielsweise wird eine Happy Hour eingeführt.