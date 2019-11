Comedian zu Gast in Kaarst : Furchtloser Auftritt von Jan van Weyde

Vorst Der Kölner Kleinkünstler stellte sein Soloprogramm „Große Klappe die Erste“ vor.

Der Kölner Kleinkünstler zeigte sich von Beginn an furchtlos: Er ging auf einen Besucher zu, der mit verschränkten Armen auf die große Unterhaltung wartete: Van Weyde sprach den Satz, der zu dieser (Erwartungs)-Haltung passte: „Spiel auf, du Narr, mir ist nach Kurzweil.“ An Kurzweil sollte es nicht mangeln. Dass Lachen ansteckend ist, bewahrheitete sich immer dann, wenn der 40-Jährige die unterschiedlichen Arten zu lachen vorführte. Mal was ganz Außergewöhnliches bestellen wie eine warme Fanta light mit Erbsengeschmack und eine Pizza mit Wellensittichfleisch: Die Besucher erfuhren, dass den Berliner nichts überfordert: „Vom blauen oder vom grünen Wellensittiche“, würde er nachfragen, so, als wäre nichts selbstverständlicher auf dieser Welt. Intensiv setzte sich van Weyde mit dem Status als mittlerweile zweifacher Vater auseinander und zwar so, wie man es von einem Comedian erwartet. „Das Biergeld war in Windelseile weg“, verriet er.