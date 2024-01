Alt-Bürgermeister wirbt für Bürgerenergiegenossenschaft Für Strom von Kaarster Dächern

„Mich berührt das: Wie kriegt man das Überleben hin?“ – Franz-Josef Moormann begann seinen Vortrag über die Bürgerenergiegenossenschaft in Gründung sehr emotional. Die Klimakrise lässt den früheren Bürgermeister der Stadt Kaarst nicht los. Er engagiert sich in der Vorbereitungsphase der Bürgerenergiegenossenschaft, die im Februar oder spätestens März in Kaarst gegründet werden soll. Es gibt bereits 150 Interessenten. Rechtzeitig vorher hatte ihn Markus Steins zum Unternehmerfrühstück der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU in Kaarst (MIT) ins Café Schnittchen eingeladen. Das Interesse war groß, sozusagen „full house“ im Gastraum im Maubiscenter. Unter den Gästen waren auch Kreisdirektor Dirk Brügge und Klaus Lorenz, Vorsitzender der Bürgerenergie Hemmerden.