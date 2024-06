Charity-Aktion für Deutsche Kinderkrebsstiftung Zwei Kaarster radeln für guten Zweck nach Paris

Wenn das Team „Rynkeby RheinRuhr“ am Sonntag um 10 Uhr in Essen startet, geht es in erster Linie darum, Spendengelder für die Deutsche Kinderkrebsstiftung zu sammeln. Das erklärte Ziel aller rund 2700 Teilnehmer an diesem Projekt ist es, möglichst viele Spenden für Einrichtungen und Organisationen in ihren jeweiligen Heimatländern zu sammeln, die sich der Behandlung, Nachsorge und Erforschung von Krebserkrankungen bei Kindern widmen. „Mittlerweile ist mir der karitative Gedanke wichtiger geworden. Wenn man die Leidensgeschichten der Kinder hört, wird man schon emotional“, sagt Feilen. Im vergangenen Jahr sind allein durch die Aktion „Cash pro Kilometer“, bei der jeder Fahrer für eine bestimmte Kilometeranzahl Geld von Sponsoren erhält, 109.000 Euro zusammengekommen. Alle Deutschland-Teams sammelten 2023 465.000 Euro, die neun Länder zusammen über 9,5 Millionen Euro für den guten Zweck.