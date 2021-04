Junge aus Vorst : Fünfjähriger spendet Erlös von selbst gebastelten Sachen

So sieht der „Marktstand“ des fünfjährigen Valentin aus. Den Erlös aus seinen Verkäufen spendet er an verschiedene Organisationen. Foto: Wezel Foto: Nadine Wezel

Vorst Der fünf Jahre alte Valentin bastelt mit seiner Mutter Nadine und verkauft die Sachen. Das so eingenommene Geld spendet er verschiedenen Organisationen.

Der fünfjährige Valentin geht seit Mitte Dezember nicht mehr in die Kita. Doch alleine zu Hause ist es auch langweilig. Also hat Valentin angefangen, mit seiner Mutter Nadine Wezel zu basteln. Und die beiden haben viel gebastelt. „Irgendwann war es so viel, dass ich auf die Idee gekommen bin, die Sachen zu verkaufen“, erklärt Nadine Wezel gegenüber unserer Redaktion. Das Geld sollte nicht behalten, sondern an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden. Die Idee fand Valentin gut, und so hat er seinen eigenen Markt mit selbst gebastelten Sachen nach und nach bestückt. Darunter ist Seife, Badesalz, aus Wachsresten gegossene Kerzen, bemalte und beklebte Windlichter, Blumendekoration oder Frühlingspost – ein Bild mit Tulpen. Rund 300 Euro sind bislang zusammengekommen, das Geld wurde an die Organisationen „Neuss packt an“, das Kunstcafé Einblick, Eichhörnchen-Notfall oder „Connys Notfellchen“ gespendet.