Klavier-Talent aus Kaarst Fünfjährige gewinnt Musikwettbewerb

„Chloe ist sehr wissbegierig und lernt schnell. Schneller als andere Schüler“, sagt ihre Lehrerin Iva Jovanovich. Auf die Leistung ihrer Schülerin ist sie ziemlich stolz – genau wie Chloes Mutter Lin Zhu, die seit zwei Jahren selbst Cello spielt. Gemeinsam mit ihrer Tochter übt sie zu Hause – ohne dabei Druck auf die Tochter auszuüben, wie sie betont. „Sie will das von alleine, es macht ihr unheimlich viel Spaß“, erklärt Jovanovich. „Es ist schon eine Ausnahme, dass Kinder in diesem Alter so lange am Stück auswendig spielen“, sagt Jovanovich. Insgesamt vier Lieder musste Chloe in Korschenbroich vortragen und sechs Minuten am Stück Klavier spielen. Das erfordere ein hohes Maß an Konzentration, sagt die Lehrerin. „Aus pädagogischer Sicht ist das schon eine tolle Leistung“, sagt Iva Jovanovich, die neben Klavierstunden auch für die musikalische Früherziehung in ihrer Musikschule zuständig ist. Mit Chloe zu arbeiten, sei eine große Freude – und diese beruht auf Gegenseitigkeit. Denn Chloe hat in dieser kurzen Zeit von zehn Monaten eine starke Bindung zu ihrer Lehrerin aufgebaut. „Das finde ich sehr wichtig“, sagt Chloes Mutter Lin Zhu.