Dritte „Komische Nacht“ in Kaarst : Fünf Comedians in der Lieblings-Location

Fünf Comedians in der Lieblings-Location

Dritte „Komische Nacht“ in Kaarst

Illyoung Kim war einer von fünf Comedians, die bei der dritten Komischen Nacht in Kaarst dabei waren. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Bei der dritten Komischen Nacht tourten fünf Comedians durch Kaarster Gaststätten und ein Hotel. Die Gäste kamen voll auf ihre Kosten – zumindest im Mercure-Hotel.

Da es die dritte Komische Nacht war, kann man fast schon von einer Tradition sprechen. Das Konzept: Kulturinteressierte suchen sich eine von fünf Locations aus, genießen die Bewirtung und fünf Kleinkünstler, die sukzessive an allen fünf Orten auftreten. Diesmal waren es Amjad, Benni Stark, El Mago Masin, Illyoung Kim und Patricia Lürmann.

Amjad gehörte zu denen, die ihren Migrationshintergrund zum Hauptthema machen, die so Ängste abbauen und die Menschen zum Lachen bringen wollen. Er erinnerte sich an die Zeit der Auftritte vor Autos: „Das viele Hupen – ich dachte, ich wäre auf einer orientalischen Hochzeit.“ Er spielte mit Vorurteilen. Das spielen Sätze wie dieser wider: „Ich bin mit einer deutschen Frau zusammen, aus Liebe – zum deutschen Pass.“ Der Comedian erklärte einem Gast im Mercure-Hotel: „Du hast einen guten Bart – erinnert mich an meine Schwester.“ Und Amjad machte deutlich, wie verwirrend viele deutsche Begriffe sind wie Leichenschmaus oder das Neugeborene pinkeln lassen.