Führungswechsel bei der Kaarster SPD Bruckner-Kindsmüller beerbt Palmen als Vorsitzende

Die ohne Gegenstimmen gewählte Bruckner-Kindsmüller erklärte eine Stärkung des Ergebnisses der SPD bei der Kommunalwahl im Herbst nächsten Jahres als ihr wichtigstes Ziel. Man bereite sich seit Beginn des Jahres intensiv auf die Wahl vor. Am Freitag startet die SPD mit einer Kick-off-Veranstaltung in die Erstellung des Wahlprogramms. „Wir wollen das Programm nicht nur mit ein paar Leuten schreiben, sondern als einen Prozess in Arbeitsgruppen bestreiten, zu denen wir auch Nicht-Parteimitglieder eingeladen haben“, erklärt die neue Vorsitzende. So soll die Öffnung der SPD in die Gesellschaft vorangetrieben werden. Zuerst, so Bruckner-Kindsmüller, werde über Inhalte gesprochen, danach über Personalien für die Kommunalwahl.