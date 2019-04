Ferienaktion in Kaarst : „Frühlingserwachen“ im Haus Regenbogen

Kaarst Elf Kinder haben an der Aktion teilgenommen. Im Mittelpunkt stand das Kennenlernen der Natur.

Eines ist klar: Bei der Ferienaktion „Frühlingserwachen“ im evangelischen Gemeindezentrum Haus Regenbogen passieren auch Dinge, die so nicht geplant waren – zum Beispiel muss Organisator Jochen Görlach mal eben aus einem geplatzten Spielzeug entwichene „Glibberfäden“ entfernen. Das kann den 53-jährigen Sozialpädagogen jedoch nicht schocken und seine Schützlinge schon gar nicht. Elf Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nehmen in der zweiten Woche der Osterferien an der Aktion teil, die Bewegung, Spiel und Spaß verspricht. „Es geht vor allem um Aktivitäten an der frischen Luft und das Kennenlernen der Natur“, berichtet Jochen Görlach, der seit anderthalb Jahren als Jugendmitarbeiter für die evangelische Kirche tätig ist.