Frühjahrsputz in Kaarst Büttgener Brunnen von Winterdreck befreit

Der Verein feiert seinen zehnten Geburtstag und wird unter dieses Motto auch sein diesjähriges Brunnenfest stellen, das am Samstag, 3. Juni, auf dem Rathausplatz in Büttgen stattfindet wird. Die Besucher erwartet bereits ab dem Nachmittag ein Familienfest und ein Musikprogramm unterschiedlichster Stile. Am Abend wird dann die Band „In between“ auf der Bühne stehen.