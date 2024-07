Einrichtung in Kaarst Frischer Wind im Vorstand des Marienheim-Hospizvereins

Immer mal wieder gebe es Baustellen: Die Bäder wurden renoviert, im vergangenen Jahr wurden zwei neue Küchen eingebaut. „Wann immer es uns möglich ist, versuchen wir, die Qualität aufrecht zu erhalten und zu modernisieren“, so Hoffmann. Bei 365 Tagen Betrieb im Jahr gebe es immer wieder kleinere oder größere Reparaturarbeiten zu erledigen. In der ersten Etage gibt es seit einigen Jahren einen Wintergarten, in dem sich die Gäste gerne aufhalten. „Hier herrscht keine Krankenhaus-Atmosphäre, unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und ihre letzten Meter genießen können. Der Raum ist eine totale Bereicherung für alle“, so Hoffmann. Neben dem Wintergarten gibt es eine kleine Kapelle, in der Gottesdienste stattfinden, in einem Gästebuch können sich die Angehörigen beim Team bedanken. „Wenn man das liest, bekommt man Gänsehaut“, sagt Hoffmann.