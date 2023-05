Hauptverkehrsstraße in Kaarst Friedensstraße wird erst nach Kirmes gesperrt

Die Friedensstraße in Kaarst wird nun doch erst nach dem Schützenfest gesperrt. Das teilte die Stadt am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Die Vollsperrung der Friedensstraße wird in jedem Fall erst nach der Kaarster Kirmes erfolgen. Der aktualisierte Zeitplan sieht diese Arbeiten nun für Ende Juli vor“, heißt es aus dem Rathaus.