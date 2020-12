Anstatt auf Kaarster Rathausplatz : Friedenssingen wird in diesem Jahr digital

Kaarst Wegen der Corona-Pandemie können sich die Kaarster nicht auf dem Rathausplatz treffen und singen. Daher wird die Veranstaltung am Mittwoch über die Video-Plattfrom Zoom ausgetragen.

Seit einigen Jahren treffen sich die Kaarster Bürger am Tag vor Heiligabend auf dem Rathausplatz und singen gemeinsam für den Frieden in dieser Welt. Im vergangenen Jahr war der Platz rappelvoll, mehr als 500 Teilnehmer kamen, um dem Event beizuwohnen. In diesem Jahr muss das Friedenssingen in der üblichen Form wegen Corona ausfallen, doch die Organisatoren haben sich etwas Besonderes überlegt: Sie verlegen das Friedenssingen ins Internet. Am Mittwoch, 23. Dezember, ab 18 Uhr wird die fünfte Auflage über die Video-Plattform Zoom ausgetragen. Zusätzlich wird das „Singen für den Frieden“ auf Youtube übertragen. So können auch nach Erreichen der Kapazitätsgrenze auf Zoom alle Kaarster die Aktion verfolgen. Den Link zur Teilnahme auf Zoom oder Youtube gibt es auf der Homepage der Stadt Kaarst (www.kaarst.de). Bürgermeisterin Ursula Baum fungierte gemeinsam mit Mark Koll von der gleichnamigen Musikschule und den Kantoren Dieter Böttcher und Wolfgang Weber als Organisatorin des Online-Events. Sie stellten ein Programm aus Weihnachtsliedern und Texten zusammen. Kaarster Künstler sorgen für die musikalische und gesangliche Unterstützung. „Das Singen für den Frieden ist seit fünf Jahren eine vorweihnachtliche Tradition. Für mich war es immer ein besonderes Gefühl der Gemeinschaft, wenn man umgeben von so vielen Kaarstern auf dem Neumarkt steht und alle gemeinsam singen. Dieses Jahr ist es besonders wichtig, zusammen zu halten und sich gegenseitig Kraft zu spenden. Deshalb wollten wir den Menschen gerade jetzt die Möglichkeit dazu geben“, sagt Ursula Baum. Das Singen für den Frieden entstand aus der Idee, der Betroffenheit über den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 Ausdruck zu verleihen und sich solidarisch zu zeigen. Mit den Jahren erfreute sich die Aktion zunehmend größerer Beliebtheit.